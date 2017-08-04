Кареев: «Салават» постепенно вкатывается, идёт привыкание к новой системе

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Нормальная предсезонная игра, ничего особенного. Хорошо, что использовали свои моменты. Забили три гола, в принципе, этого хватило для победы. Хорошо, что выиграли. Постепенно вкатываемся. Привыкли ли к новой системе? Это всё в процессе. Для этого летние матчи и нужны. Думаю, в сезоне всё будет нормально. Со Скривенсом мы в первую очередь партнёры по команде, мы должны помогать команде выигрывать, а конкуренция всегда на пользу идёт», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.

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