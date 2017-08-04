Воронин: не сказал бы, что «Салават» показал что-то фантастическое

Нападающий «Спартака» Артём Воронин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) на Кубке губернатора Нижегородской области.

«Главная проблема в том, что нам надо забить хотя бы половину из того, что мы создаём. Глупые удаления — ещё одна проблема. Многие ребята не играют, а многие тратят силы, ловят на себя броски. Это и к травмам может привести. Но сейчас у многих команд хромает реализация, лёд ещё летний и качество хоккея тоже. На это не стоит обращать внимание, важнее делать то, что говорят нам тренеры в плане оборонительных и атакующих действий.



Не сказал бы, что Уфа сделала что-то фантастическое. Игра была равная, но соперник хорошо реализовал моменты. Перед вторым голом мы вышли в ноль с вратарём и не забили, а они забили в ответку. Наверное, счёт по игре, раз они реализовали свои моменты, а мы нет», — сказал Воронин в эфире клубного телевидения.

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