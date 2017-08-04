Сборная США может пригласить на ОИ-2018 игроков, завершивших карьеру в НХЛ

Генеральный менеджер сборной США Джим Джохансон рассказал, что в состав команды на Олимпийские игры 2018 года попадут игроки, выступающие в Европе, NCAA и АХЛ. Кроме того, будут рассмотрены кандидатуры хоккеистов, завершивших карьеры в НХЛ.



«В состав сборной попадут игроки, выступающий в Европе, NCAA и АХЛ. Я хочу, чтобы команда показывала скоростной хоккей. Кроме того, мы рассмотрим кандидатуры хоккеистов, которые завершили карьеру в НХЛ», — цитирует Джохансона журналист Los Angeles Times Кёртис Зупке.

Генменеджер сборной США: я не буду пытаться взять на ОИ-2018 игроков НХЛ