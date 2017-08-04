Фролов: «Амур» мог обыграть «Локомотив», если бы реализовал ещё пару моментов

Нападающий «Амура» Александр Фролов прокомментировал поражение от «Локомотива» в товарищеском матче (2:5).



«У нас сегодня получилась хорошая, интересная игра с одной из лучших команд в лиге. Было много моментов, наверное, могли забить ещё, если бы сложилось чуть-чуть по-другому. Если бы реализовали ещё один-два момента, могли выиграть.



Особой установки на дополнительное время не было (команды сыграли все пять минут овертайма, а не до заброшенной шайбы. „Локомотив“ за это время отличился трижды. — Прим. „Чемпионата“). Это „предсезонка“, видимо, решили наиграть что-то. Ярославль выглядел получше нас в этом компоненте, будем работать.



Надо работать над реализацией. Хорошо, что создавали много моментов, это уже радует. Теперь осталось начинать забивать. Есть куча моментов, которые можно улучшить, такие игры полезны.



Мы с Томашем Зогорной и Мареком Квапилом начинаем понимать друг друга, создавать моменты. Владели инициативой. Эт первая игра после долгого перерыва, будем тренироваться и работать», — сказал Фролов в эфире клубного телевидения.

«Локомотив» одолел «Амур» в контрольном матче, 3 гола в овертайме

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