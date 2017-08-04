Сборная U17 начала подготовку к выставочным матчам с Финляндией

Юниорская сборная России U17 в подмосковном Новогорске готовится к выставочным матчам со сверстниками из Финляндии. Встречи пройдут в городе Виерумяки 11, 12 и 13 августа. Для участия в сборе тренерский штаб под руководством Владимира Филатова вызвал 28 хоккеистов.

Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Всеволод Скотников (ЦСКА), Данил Чечелев («Витязь»).



Защитники: Егор Арбузов (ЦСКА), Николай Буренов («Витязь»), Алексей Горячев («Локо-04»), Артемий Князев («Ак Барс»), Ян Кузнецов («Варяги-02»), Илья Миронов («Локомотив»), Александр Никишин (ЦСКА), Олег Сиренко (ГСДЮШОР СПб), Дмитрий Тювилин («Локо-04»), Александр Шапошников (ЦСКА).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Даниил Башкиров («Югра»), Амир Гараев («Капитан»), Даниил Гущин, Олег Зайцев (оба — «Динамо» М), Данил Зиновьев («Трактор»), Ярослав Лихачёв («Локо-04»), Иван Манин («Витязь»), Илья Николаев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Орбита»), Василий Подколзин («Витязь»), Артём Пугачев («Динамо» М), Егор Сучков («Салават Юлаев»), Данила Хулапов, Александр Чёрный (оба — ЦСКА).

«Вчера команда собралась в Новогорске. По плану у нас стандартный учебно-тренировочный сбор, по окончании которого 9 августа мы вылетаем в Хельсинки для участия в выставочных матчах с юниорской сборной Финляндии.



Сейчас здесь состав, близкий к оптимальному. Отсутствует, пожалуй, только Матвей Гуськов, которого вызвали в сборную U18 на мемориал Ивана Глинки. А так, наверное, все остальные, кого мы хотели видеть, находятся тут», — цитирует Филатова пресс-служба ФХР.