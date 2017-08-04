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«Торпедо» обыграло «Металлург» Нк на Кубке губернатора Нижегородской области

4 августа 2017, пятница. 21:21 Хоккей

«Торпедо» одержало крупную победу над новокузнецким «Металлургом» в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 4:0.

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Заброшенными шайбами отметились Геннадий Столяров, Михаил Смолин, Павел Медведев и Егор Дугин. Вратарь Станислав Галимов провёл сухой матч.

Нижегородцы набрали шесть очков после трёх игр, им также предстоит встретиться с «Автомобилистом» и «Спартаком».

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Кубок губернатора Нижегородской области
04 августа 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Столяров (Аляев, Рассказов) – 23:08 (5x4), 2:0 – Смолин (Курбатов) – 32:05 (5x5), 3:0 – Медведев (Еглич, Баранцев) – 43:49 (5x5), 4:0 – Дугин (Баранцев) – 49:15 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк ХК Торпедо
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
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