«Торпедо» обыграло «Металлург» Нк на Кубке губернатора Нижегородской области

«Торпедо» одержало крупную победу над новокузнецким «Металлургом» в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 4:0.

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Заброшенными шайбами отметились Геннадий Столяров, Михаил Смолин, Павел Медведев и Егор Дугин. Вратарь Станислав Галимов провёл сухой матч.



Нижегородцы набрали шесть очков после трёх игр, им также предстоит встретиться с «Автомобилистом» и «Спартаком».

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