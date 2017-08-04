«Даллас» подписал однолетний контракт с защитником Олексиаком на $ 965 тыс.

«Даллас Старз» заключил новый контракт с защитником Джейми Олексиаком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 965 тыс.

24-летний Олексиак в прошедшем сезоне провёл за техасцев 41 матч, забросил пять шайб и сделал две передачи при показателе полезности "-4". Защитник был выбран «Далласом» на драфте 2011 года под общим 14-м номером и выступает в НХЛ с сезона-2012/13, за это время он отметился 19 (6+13) баллами за результативность в 119 матчах.