Плеканец: думаю, ЧМ-2016 был для меня последним в сборной Чехии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» и сборной Чехии Томаш Плеканец считает, что больше не сыграет за национальную команду.

«В сборной пришла пора более молодых ребят, а я уже в возрасте. Должен же быть последний чемпионат мира? Есть много молодых игроков, которым дадут шанс. Так происходит везде, даже в сборных.



Думаю, завершил карьеру в сборной. Но я не звезда, чтобы объявлять об этом официально, как Яромир Ягр. Я не позволю себе такое говорить, это должны решать тренеры.



По моим ощущениям, всё кончено. Мне 35, есть много молодёжи. Да, если я проведу потрясающий сезон, буду набирать много очков и тренер захочет видеть меня в команде, я поеду», — цитирует Плеканеца iSport.cz.