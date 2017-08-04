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Браташ: олимпийская сборная будет стремиться к победе на Sochi Hockey Open

4 августа 2017, пятница. 22:54 Хоккей

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке и задачах команды на Sochi Hockey Open, который стартует 5 августа.

«Мы теоретические занятия проводим и на льду разъясняем, какие действия игроков хотим видеть в разных ситуациях. В прошлом году многие ребята очень хорошо себя проявили на этом турнире, будем надеяться, что этот состав тоже достойно сыграет.

Больших нагрузок не даём, потому что впереди турнир, но радует отношение ребят к тренировкам. Все серьёзно, профессионально относятся.

Цель в любой игре для любой сборной России одна — победа в каждом матче и в соревновании в целом. Будем стремиться только к этому», — сказал Браташ в эфире телевидения ФХР.

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Вы также можете посмотреть видео-сюжет на официальном канале ФХР в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Олег Браташ
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
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