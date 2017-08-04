«Адмирал» представил новичков команды в порту Владивостока

«Адмирал» представил новичков во Владивостокском морском торговом порту, которому в этом году исполняется 120 лет. В это межсезонье в команду пришли шестеро новых игроков: Иван Мищенко, Владимир Бутузов, Павел Махановский, Тигран Манукян, Георгий Сергеенко и Роман Крикуненко.



«Владивосток — очень красивый город, в порту я сегодня вообще впервые, никогда такого раньше не видел. Довольно необычно, что презентация проходит в таком месте, как будто сейчас на корабле в открытое море выйдем. Пейзаж красивый. Ещё впечатлили болельщики. На трибунах в субботу и воскресенье их было очень много, они всем сердцем переживают за команду, это видно невооружённым глазом, потрясающая атмосфера, а были только товарищеские игры. Трудно представить, что будет в сезоне. Что касается задач, то они всегда должны быть максимальными. Ставишь их перед собой и потом идёшь к ним в течение сезона. Необходимо каждую игру проводить от ножа – биться, стараться, выполнять тренерскую установку, и всё у нас получится», — цитирует Сергеенко пресс-служба клуба.

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