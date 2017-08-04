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Дугин: «Торпедо» тяжело дался первый период, «Кузня» была посвежее

4 августа 2017, пятница. 23:58 Хоккей

Новобранец «Торпедо» Егор Дугин прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» в матче Кубка губернатора Нижегородской области (4:0) и свой гол. Форвард перешёл в нижегородскую команду за день до игры.

«Первый период дался нам тяжело. Соперник был посвежее, а где-то, возможно, нам не хватало сыгранности. А затем смогли добавить, стали создавать и реализовывать моменты. Главное, что всё в итоге сложилось для нас удачно.

Забил гол в первой игре за „Торпедо“? Хотелось бы, чтобы всё так и продолжалось. Отдельное спасибо болельщикам. Я знаю, как любят хоккей в Нижнем, где на трибунах постоянные аншлаги», — цитирует Дугина пресс-служба клуба.

«Торпедо» обыграло «Металлург» Нк на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Нк ХК Торпедо Егор Дугин
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
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