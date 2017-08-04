Дугин: «Торпедо» тяжело дался первый период, «Кузня» была посвежее

Новобранец «Торпедо» Егор Дугин прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» в матче Кубка губернатора Нижегородской области (4:0) и свой гол. Форвард перешёл в нижегородскую команду за день до игры.



«Первый период дался нам тяжело. Соперник был посвежее, а где-то, возможно, нам не хватало сыгранности. А затем смогли добавить, стали создавать и реализовывать моменты. Главное, что всё в итоге сложилось для нас удачно.



Забил гол в первой игре за „Торпедо“? Хотелось бы, чтобы всё так и продолжалось. Отдельное спасибо болельщикам. Я знаю, как любят хоккей в Нижнем, где на трибунах постоянные аншлаги», — цитирует Дугина пресс-служба клуба.

«Торпедо» обыграло «Металлург» Нк на Кубке губернатора Нижегородской области