Паршин: в «Торпедо» много хороших игроков, способных повести за собой

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области (4:0).



«Мы начали матч не слишком удачно. В перерыве внесли коррективы, и во втором периоде команда выглядела уже лучше. Стала быстрее двигаться, реализовала большинство. Играть стало полегче. Ребята в «Металлурге» техничные, боевитые, многие поиграли на высоком уровне. Так что сопротивление «Металлурга» не было неожиданным.

Думаю, до оптимального состояния мне ещё процентов 30-40 недостаёт, есть над чем поработать. Но к сезону буду готов, не сомневайтесь. Ближайший сезон покажет, как я изменился с тех пор, как покинул «Торпедо» после сезона-2013/14. Конечно, надеюсь, что если изменился, то в лучшую сторону.

На меня рассчитывают как на лидера? В «Торпедо» много хороших игроков, способных повести за собой. То одно звено выстрелит, то другое. Конечно, все мы будем стараться не отставать друг от друга", — цитирует Паршина пресс-служба клуба.