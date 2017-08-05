Голигоски: в «Аризоне» появились Яльмарссон и Степан, уровень ожиданий поднялся

Защитник «Аризоны Койотс» Алекс Голигоски считает, что изменения, произошедшие в команде летом, помогут лучше выступить в новом чемпионате.



«В команде многое изменилось. В ней появились Степан и Яльмарссон, и теперь уровень ожиданий повысился. Это опытные ребята, которые знают, как надо побеждать. Это то, что нам нужно. Рик Токкет стал главным тренером. Он также знает, что такое победы. Причём он добивался успеха и как игрок, и как тренер. Это добавляет настроения ребятам. Минувший сезон у нас не получился, теперь нам надо кое-что поправить», — приводятся слова Голигоски на официальном сайте НХЛ.

Степан: у «Аризоны» хороший потенциал, я рад участвовать в перестройке команды