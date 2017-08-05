Сборная России U18 разгромила «Линц» U20 в выставочном матче, забросив 11 шайб

В заключительном выставочном матче перед стартом мемориала Ивана Глинки юниорская сборная России U18 со счётом 11:1 разгромила австрийский клуб «Линц» U20.

В понедельник, 7 августа, сборная России матчем с канадцами стартует на мемориале Ивана Глинки. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Сборная России U18: Рыбалкин (Мифтахов); Галенюк (А) — Солопанов, Денисенко (А) — Исхаков — Ртищев; Бабинцев — Журавлёв, Завгородний — Гуськов — Ротенберг; Малышев (К) — Жиляков, Соколов — Жабреев — Билялов; Калиниченко — Прибыльский, Дяденькин — Шабанов — Цыбин.

Россия U18 – «Линц» U20 — 11:1 (4:1, 3:0, 4:0).

1:0 — Денисенко (Солопанов, Исхаков), 00:10.

2:0 — Денисенко (Ртищев, Исхаков), 03:08.

2:1 — Шмидмайер (Куделка), 05:23.

3:1 — Билялов (Жиляков), 07:48.

4:1 — Билялов, 16:00.

5:1 — Исхаков (Денисенко, Ротенберг), 21:08.

6:1 — Билялов (Соколов, Прибыльский), 36:02.

7:1 -Жабреев (Соколов, Билялов), 39:57.

8:1 — Соколов (Малышев, Жиляков), 41:29.

9:1 — Малышев (Жабреев, Билялов), 45:29.

10:1 — Дяденькин (Прибыльский), 45:54.

11:1 — Цыбин (Шабанов), 47:02.