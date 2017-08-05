Игроки «Сочи» и олимпийской сборной посетили тренировку юных следж-хоккеистов

Хоккеисты олимпийской сборной России и ХК «Сочи» – Егор Коршков, Павел Красковский, Илья Любушкин, Павел Падакин, Никита Щитов и Константин Барулин посетили тренировку детей, которые участвуют в международном следж-хоккейном лагере в Сочи. Нападающий черноморской команды Павел Падакин поделился впечатлениями от занятия.

«Атмосфера здесь получилась просто отличная. Знаете, когда смотришь со стороны на людей в санях для следж-хоккея, кажется, что так кататься не очень-то и тяжело. Но на самом деле это настолько сложно! Когда меня в них посадили – я ведь даже поехать не смог! А когда вроде бы научился ехать, решил пас отдать – и упал. (Смеётся.) В итоге мы покатались минут 30, и к концу у меня всё болело. А дети просто молодцы.

Я со многими здесь поговорил, познакомился. И скажу, что у этих ребятишек есть характер, они счастливы. И они показывают пример другим людям – более старшим, здоровым, да всем. Они не замечают своих недостатков, наслаждаются каждой секундой своей жизни. У каждого из них искры в глазах! Я как профессиональный игрок пришёл сюда их чему-то научить, а в итоге они научили меня, и очень многому. Ещё и настроение подняли знаете как? (Улыбается.)», — цитирует Падакина пресс-служба КХЛ.

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