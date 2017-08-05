Гулявцев: хорошая подготовка должна сказаться на результате «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги второго контрольного матча с «Пеликанс» (3:4) и финского этапа сборов.

«Два периода мы сыграли плохо. Не скажу, что мы плохо играли, так заставлял соперник — очень мобильный, жёсткий. В третьем периоде немного передёрнули звенья, могли вытащить матч, но немного не хватило эмоций. Команда сражалась до конца. Соперник был очень хороший, мы ребят предупреждали, чтобы были готовы к силовой борьбе. Сами мы тоже проводили неплохие силовые приёмы, но чуть-чуть не хватило, чтобы достать матч.



На финском этапе сборов ребята отработали по полной, возможно, это сказалось на матче. Хотели немного „отпустить“ ребят, но нагрузки у нас продолжались, хоть и послабее, чем были в Игоре. Долго входили в игру, раскачивались. Сбор прошёл хорошо, ребята пахали, никто не отлынивал. Думаю, хорошая подготовка должна аукнуться нам на результате. После этого сбора уже можно сказать, что кто-то из игроков покинет расположение команды», — сказал Гулявцев в эфире клубного телевидения.

«Северсталь» уступила «Пеликанс» в товарищеском матче

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