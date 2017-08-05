Нападающий «Ванкувера» Дорсетт восстановился после операции на шее

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дерек Дорсетт восстановился после травмы и приступил к тренировкам. Он будет полностью готов к началу тренировочного лагеря. Об этом сообщает журналист радиостанции Ванкувера 1130 Sports Рик Даливал со ссылкой на агента игрока Джейсона Дэвидсона.



30-летний форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы шеи. В декабре ему сделали операцию на диске позвоночника. Он провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка. «Костатки» заняли предпоследнее место и не попали в плей-офф.