Ландер: надеюсь, «Ак Барс» сыграет с «Салаватом» в плей-офф

Новичок казанского «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о том, что хотел бы встретиться в плей-офф ближайшего сезона с «Салаватом Юлаевым», за который выступает его хороший друг Линус Умарк.

Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.

«Линус сказал, что они будут играть в финале Кубка Гагарина? Хм, но мы же не можем играть с ними в финале! У них хорошая команда, мы не недооцениваем их, нас ждут отличные четыре битвы во время регулярного чемпионата. Надеюсь, что мы сыграем с ними в плей-офф», — сказал Ландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Полностью интервью с Ландером читайте сегодня, 5 августа, на «Чемпионате».

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