Назаров: турнир в Астане станет для «Нефтехимика» проверкой сил и возможностей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о задачах, которые стоят перед командой на Кубке президента Республики Казахстан.



«Позади у нас два учебно-тренировочного сбора в Нижнекамске и один в Финляндии. На этих сборах ребята поработали очень здорово и сейчас нам нужны игры, чтобы на деле проверить все наши наработки. И в этом плане турнир, который пройдёт в Астане, для нас кстати.

Все хотят выиграть в Астане, и мы в их числе. Но всё же для нас этот турнир, как, впрочем, и следующий, который пройдёт в Уфе, прежде всего проверка наших сил и возможностей. У нас в команде много новобранцев. Задача нашего тренерского штаба заключается в том, чтобы дать возможность всем им проявить себя, проверить действие каждого звена в условиях, максимально приближенных к боевым. Ведь совсем не за горами старт чемпионата КХЛ», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.