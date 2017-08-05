32-летний нападающий Николай Жердев заключил просмотровый контракт с «Нефтехимиком». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер команды Андрей Назаров.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

«Николай Жердев находится на просмотровом контракте в «Нефтехимике». Напомню, что этот хоккеист набрал 29 очков за «Торпедо» в прошлом регулярном чемпионате. Всем известен потенциал Жердева. Следующую неделю Николай посвятит физической подготовке, так как он пропустил предсезонные сборы. На турнире в Астане он не сыграет, будет заниматься по индивидуальному плану с тренером. Пожелаем ему удачи», — пояснил Назаров.

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков. Всего в КХЛ на его счету 226 (76+150) баллов в 388 играх.

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