Щехура: задача «Трактора» на Кубке президента РК — обрести лицо команды

Нападающий «Трактора» Пол Щехура рассказал о задачах на Кубке президента Республики Казахстан.



«В Астане соберутся хорошие команды. Будет интересно и сложно одновременно, тем более, что мы играем так много матчей за короткий срок. После Финляндии мы немного передохнули, набрались сил, поэтому усталость не должна сыграть большой роли. Наша главная задача – найти командную химию, обрести лицо команды, доработать всякие мелочи и подготовиться к сезону. Конечно, мы хотим выиграть, но главная задача – подготовиться к первому матчу сезона», — цитирует Щехуру пресс-служба клуба.

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