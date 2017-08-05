Треливинг: Смит молод в свои 35, его возраст не беспокоит «Калгари»

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Бред Треливинг поделился мнением о селекционной работе команды в межсезонье.



«Смит — первый номер, таких немного. Он молод в свои 35, хорошо следит за своим телом. У него как будто генетическая аномалия, так что не думаю, что его возраст будет поводом для беспокойства. Он будет хорошо играть за нас. Смит — очень мотивированный парень, любит сражаться и придаёт энергии своим партнёрам.



Мы старались действовать максимально агрессивно, чтобы добавить в команду новых игроков. Я много говорил о важности прогресса команды, но переход Смита и Хэмоника указывает на то, что наша организация сделала значительный шаг вперёд. Тем не менее мы добавили не 15 игроков. Львиная доля команды прошлого года должна будет делать результат и в новом сезоне», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте НХЛ.

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