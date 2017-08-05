Кубок Гагарина будет выставлен на всех матчах Sochi Hockey Open

СКА привёз кубок Гагарина на предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который стартовал в Сочи 5 августа. Главный трофей КХЛ будет выставлен на всех матчах турнира.

В соревновании примут участие ХК «Сочи», СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь Ред Стар», а также олимпийская сборная России и сборная Канады.

В финале плей-офф сезона-2016/17 питерские «армейцы» в пяти матчах обыграли «Магнитку» и завоевали свой второй кубок за три года.

Прямая трансляция матча СКА — «Куньлунь» на Sochi Hockey Open

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте СКА в «Твиттере».