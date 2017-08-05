Строум: «Эдмонтон» близок к завоеванию кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Строум поделился впечатлениями от обмена из «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся в июне.



«Чувствую себя снова ребёнком, который получил на рождество новую форму. Было здорово прийти на арену в новой форме „Ойлерз“. Такие вещи будоражат, я пришёл в команду, которая очень близка к победе, это тоже радует.



Когда я рос, всегда был победителем, играл в командах, которые выигрывали. Это определяет великолепных игроков, именно это я собираюсь сделать. Я хочу победить, думаю, в „Эдмонтоне“ у меня будет такая возможность. Меня будут окружать отличные игроки, большие таланты, буду стараться вносить свой вклад», — приводятся слова Строума на официальном сайте НХЛ.

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