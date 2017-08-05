Бурк: на бумаге Россия — один из фаворитов Олимпиад, но случится может всякое

Генеральный менеджер сборной Канады на олимпийский сезон Шон Бурк рассказал о своих ожиданиях от ОИ-2018.



«Конечно, у России сильная команда. Сложно сейчас называть фаворита, мы не знаем, кто сыграет в Корее. Думаю, на бумаге возможно россияне одни из фаворитов, но может случится всё что угодно. Олимпийский турнир непредсказуемый. В Сочи только наш первый турнир, у нас будет ещё много шансов проверить игроков и подобрать оптимальный состав. Сейчас мастерство хоккеистов из всех стран на высоком уровне. Игроки очень талантливые. Но в том же время всегда нужно адаптироваться к условиям.



Наша команда собралась довольно быстро, тренерскому штабу предстоит сделать серьёзный выбор, кто достоин поездки на Олимпиаду. После Сочи, мы вернёмся в Канаду и будем принимать решение, это касается и хоккеистов из юниорских лиг. Я не могу сейчас сказать, что кто-то из АХЛ обязательно поедет на Олимпиаду.



Джером Игинла и Шейн Доан до сих пор не подписали контракты, но, думаю, что они хотят остаться в НХЛ. Так что нам нужно подождать от них решения. В конце августа ситуация должна проясниться. Если они будут доступны, то, конечно же, помогут нашей сборной.», — передаёт слова Бурка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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