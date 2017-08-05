Четыре гола Барабанова помогли СКА победить «Куньлунь» в первом матче Sochi Open

Петербургский СКА одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2.



В составе команды из Санкт-Петербурга все четыре заброшенные шайбы записал на свой счёт форвард Александр Барабанов. У «Куньлуня» дубль оформил нападающий Брэндон Ип.



В группе А на турнире представлены «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». В группе В сыграют олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Азеведу, Чесалин и ещё 5 игроков, зажигающих этим летом Преображение Свитова, взлёт Чесалина и Тарасова, распасовщик Полунин – кто ещё уже зажигает в КХЛ этим летом?