Дежарден: игроков НХЛ знают все, а на Олимпиаде в Корее можно ждать сюрпризов

Главный тренер сборной Канады на олимпийский сезон Уилли Дежарден поделился ожиданиями от ОИ-2018.



«Недолго думал, когда получил приглашение в сборную Канады. Я всегда мечтал поработать на Олимпиаде. Я горжусь своей страной, и невероятно здорово, что у меня появилась возможность работать тренером сборной Канады. Олимпиада без игроков НХЛ будет другой. Думаю, многие команды получат отличную возможность проявить себя.



Олимпийские игры в любом случае будут интересны. Энхаэловцев знаю все, весь мир знает, что от них ожидать, в Корее же могут случится сюрпризы. Будет много неизвестных имён, это здорово. Мы увидим больше голов, чем привыкли видеть на Олимпиадах. Дэйв Кинг многому меня научил как тренер. Он обожает выигрывать и имеет опыт работы в Европе, он тренировал российские клубы. Очень важно, что Кинг к нам присоединился», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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