Знарок: ждём Войнова и Зубарева к концу сентября, Дацюк скоро будет готов

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги после победы над «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в матче Sochi Hockey Open.



«Войнов и Зубарев не приехали на турнир в Сочи, потому что не будут готовы к началу сезону. У них травмы, которые они получили ещё в прошлом сезоне. Мы ждём их к концу сентября. Они идут на поправку, но мы их немного бережём. Павел тоже получил повреждение. Он уже тренируется, но тоже самое – немного бережём. У нас есть задачи, я имею в виду февраль. Плотников тоже получил повреждение, но, думаю, на турнире имени Пучкова тройка Плотников – Дацюк – Ковальчук воссоединится, и мы сыграем основным составом», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Четыре гола Барабанова помогли СКА победить «Куньлунь» в первом матче Sochi Open