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«Трактор» взял на турнир в Астану 31 хоккеиста

5 августа 2017, суббота. 16:09 Хоккей

Челябинский «Трактор» отправился на предсезонный турнир в Астану – Кубок президента Республики Казахстан, информирует официальный сайт команды. С 6 по 12 августа соперниками «Трактора» станут «Барыс», «Авангард», «Адмирал», «Нефтехимик» и швейцарский «Давос». Тренерский штаб взял на турнир трёх вратарей, 11 защитников и 17 нападающих.

Вратари: Павел Францоуз, Сергей Мыльников, Василий Демченко.

Защитники: Артём Бородкин, Данил Мамаев, Александр Шинин, Кирилл Кольцов, Алексей Петров, Ник Бэйлен, Иван Вишневский, Евгений Петриков, Никита Жульдиков, Игорь Исаев, Константин Климонтов.

Нападающие: Илья Зиновьев, Сергей Сентюрин, Юрий Петров, Александр Черников, Линус Виделль, Максим Якуценя, Пол Щехура, Александр Рыбаков, Александр Шаров, Артём Пеньковский, Марсель Шолохов, Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, Алексей Кручинин, Денис Мошаров, Александр Тридчиков, Иван Безруков.

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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