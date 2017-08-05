Знарок: сделаем всё, чтобы Барабанов играл так хотя бы до конца февраля

Главный тренер СКА Олег Знарок после игры с «Куньлунем» (4:2) отметил игру Александра Барабанова, забившего четыре гола.



«Первая игра на турнире, вторая на предсезонке, идёт предсезонная подготовка. Команда после тяжёлых нагрузок. Что-то получилось, что-то нет. Играли на победу, хорошая проверка. Тройка Тихонова неплохо сыграла. Единственное, были моменты – нужно было забивать. Изначально мы там наигрывали Прохоркина, но, к сожалению, он получил травму. Теперь есть над чем подумать.



Четыре гола Барабанова? Сделаем всё возможное, чтобы он показывал свою лучшую игру. Хотя бы до конца февраля», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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