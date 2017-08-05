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Миронов: игроки и руководство приходят и уходят, а «Динамо» было, есть и будет

5 августа 2017, суббота. 16:58 Хоккей

Защитник системы «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов в своём «инстаграме» выразил поддержку своему бывшему клубу — московскому «Динамо».

«Дорогие динамовцы! Нет, я не забыл, да и не мог забыть поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали команде и, в частности, мне, начиная с 2009 года. Тогда ещё на старую арену МСА „Динамо“ наш 94-й год приходили поддерживать активные фанаты.

Мой путь в „Динамо“ всё время сопровождался вашей горячей поддержкой. Хочу сказать вам огромное спасибо! Вы крутые и самые лучшие болельщики!

Желаю в новом сезоне вам отличных эмоций, ярких матчей и побед нашего „Динамо“! Не забывайте, что игроки, тренеры и руководство уходят и приходят, а Динамо было, есть и будет», — написал хоккеист.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш ХК Динамо Москва Андрей Миронов
Новости. Хоккей
5 августа 2017, суббота
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