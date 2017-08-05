Прямая трансляция матча ХК «Сочи» — сб. России на Sochi Hockey Open

В Сочи стартовал предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию встречи, которую организует ХК «Сочи» в «ВКонтакте».



В группе А представлены «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». В группе В сыграют олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи».



Сегодня прошёл первый матч турнира, в котором петербургский СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» (4:2).



Вы также можете посмотреть трансляцию матча в официальном аккаунте «Сочи» в «ВКонтакте».



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