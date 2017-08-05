Зимин: в «Спартак» меня пригласил клубный доктор, так я и остался в команде

Легендарный советский форвард Евгений Зимин поделился воспоминаниями о том, как он попал в московский «Спартак».



«Кто меня пригласил в клуб? Не поверите: доктор «Спартака»! Это был приятный и внешне, и в общении человек, мы все его знали. Потому как «Локомотив» базировался на «Спартаке». Естественно, встречались, здоровались. И как-то он подошёл ко мне и сказал: «Слушай, Женька, ты не хочешь в «Спартак»? Я с Бобровым поговорил — он, вроде, согласен. Ну, во всяком случае, попробуешь». Я ответил, что, конечно, хочу — я всю жизнь болею за «Спартак». Так и оказался в команде.



Как меня приняли? Честно говоря, я и не помню. Бобров сказал — будешь играть в тройке с Якушевым и Ярославцевым, а Шадрин присоединился к нам позже. Какое-то время с нами играл Жора Савин. Он был такой мощный, здорово катился. У него вообще было очень много хороших качеств. Единственное — и Бобров это видел, так сам был игровиком, — у Жоры не хватало тонкости, он был прямолинеен. В связи с этим он решил заменить Савина», — цитирует Зимина официальный сайт «Спартака».

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