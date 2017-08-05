Кинэн: матч со СКА был полезен для «Куньлуня», вижу прогресс команды

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал поражение во встрече со СКА (2:4), первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.



«Это игра была очень полезна для нас, она дала возможность оценить наших игроков. С нашей точки зрения, в борьбе с таким соперником, действующим чемпионом, можно оценить уровень требований, которые к нам будут предъявляться. К тому же наши игроки должны понимать, что от них будут требовать. Сергей Костицын — хороший и трудолюбивый игрок, в тренировочном лагере он показал прогресс, он набирает форму. Строить команду с нуля требует времени, но в ходе предсезонки я вижу прогресс. Надо строить все компоненты командной системы. Сложность заключается в том, что проверить команду можно будет только во время соревнований, поэтому так и важны предсезонные турниры», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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