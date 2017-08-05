Карпов: Барабанов — красавчик, все бы так забивали, было бы хорошо

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от победы над «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в матче на Sochi Hockey Open.

«Выиграли, поэтому всё хорошо, всё положительно. Конечно, играть всегда приятнее, чем тренироваться, но без тренировок — никуда. Хорошо, что тяжёлые сборы позади, сейчас уже нужно сыгрываться.



Барабанов сегодня — молодчик, красавчик! Все бы так забивали, было бы очень хорошо», — цитирует Карпова пресс-служба клуба.

Четыре гола Барабанова помогли СКА победить «Куньлунь» в первом матче Sochi Open

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