Билялетдинов: первый период у «Ак Барса» не получился, но потом играли нормально

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (5:0) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Я сказал ребятам, чтобы они играли правильно и дисциплинировано. К сожалению, первый период не получился у нас, но следующие два периода сыграли нормально.



Игра с «Салаватом» была более интересной. Считаю, что команда сыграла грамотно и правильно, за исключением первого периода. В целом она сыграла хорошо, но ещё есть вопросы, над которыми нужно работать. Что касается состава, то тоже есть интересные моменты, которые мы учтём. Возможно, будут какие-то изменения.



Кара для первого раза сыграл нормально. Интересный парень, он здесь не потому что молодой, просто есть интересные моменты у него. Думаю, он может даже побороться за состав. У Батыршина травма, поэтому он уехал в Казань», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде