Браташ: эта олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги после победы над ХК «Сочи» (5:1) в матче Sochi Hockey Open.



«Неплохая игра. Считаю, выиграли за счёт хорошей реализации и самоотверженной игре в меньшинстве. Это сегодня главные слагаемые нашей победы. Думаю, что эта олимпийская сборная поборолась бы за Кубок Гагарина. Андрей Алтыбармакян вышел сегодня в третьем периоде и во всех моментах сыграл правильно, кроме последнего, когда надо было забивать. Решил из себя большого мастера показать, если бы отдал Любимову в пустые ворота, все бы обалдели.



Результат ярославского звена говорит сам за себя. И содержание, и реализация была на хорошем уровне, забили три из пяти шайб. Состав сборной Канады изучал, личности там есть знакомые, которые играют в КХЛ. Состав олимпийской сборной сформировался штабом основной сборной. Если Олег Знарок решил проверить ребят постарше из СКА, значит, это нужно основной команде», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open