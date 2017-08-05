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Браташ: эта олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

5 августа 2017, суббота. 20:23 Хоккей

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги после победы над ХК «Сочи» (5:1) в матче Sochi Hockey Open.

«Неплохая игра. Считаю, выиграли за счёт хорошей реализации и самоотверженной игре в меньшинстве. Это сегодня главные слагаемые нашей победы. Думаю, что эта олимпийская сборная поборолась бы за Кубок Гагарина. Андрей Алтыбармакян вышел сегодня в третьем периоде и во всех моментах сыграл правильно, кроме последнего, когда надо было забивать. Решил из себя большого мастера показать, если бы отдал Любимову в пустые ворота, все бы обалдели.

Результат ярославского звена говорит сам за себя. И содержание, и реализация была на хорошем уровне, забили три из пяти шайб. Состав сборной Канады изучал, личности там есть знакомые, которые играют в КХЛ. Состав олимпийской сборной сформировался штабом основной сборной. Если Олег Знарок решил проверить ребят постарше из СКА, значит, это нужно основной команде», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Сочи
Новости. Хоккей
5 августа 2017, суббота
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