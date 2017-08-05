Капризов: не страшно, что из ЦСКА в сборную поехал, надо везде хорошо выступать

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги после победы над ХК «Сочи» (5:1) в матче Sochi Hockey Open.



«Первые две шайбы — мастерство Полунина и Коршкова: убежали и забили. Быстрые голы только на пользу нам пошли, стало легче играть. Атмосфера в команде прекрасная, подбадриваем друг друга. Конечно, легче, когда Валерий Брагин рядом, прошёл два чемпионата мира.



На Канаду будем настраиваться так же, как и на матч с «Сочи», особенного настроя не будет. Сегодня тоже выходили только на победу. Особо ничего с Галиевым не наигрывали, не знаю, как получилось в моменте с его голом. Ничего страшного, что из ЦСКА в сборную переместился во время подготовки к сезону, надо везде хорошо выступать», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open