Чибисов: надо подстраиваться, нужно играть с любыми партнёрами

Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов поделился впечатлениями после победы в матче с новокузнецким «Металлургом» (5:0).



«Игра в новом сочетании в тройке с легионерами? Непривычно было, в каких-то моментах не понимали друг друга: они всё равно в одну тактику играли, мы — немного в другую. Но надо подстраиваться, нужно играть с любыми партнёрами. Хорошо, что есть предсезонные игры, где можно попробовать разносторонний хоккей.



Можно было и лучше сыграть. Из каждой игры нужно выносить что-то позитивное и негативное. Нужно делать выводы, которые в дальнейшем помогут достичь успеха», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».