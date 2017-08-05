Гол Кокарева принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Автомобилистом»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в овертайме матча с екатеринбургским «Автомобилистом», встреча, проходившая в рамках Кубка губернатора Нижегородской области, завершилась со счётом 1:0 ОТ.



Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт Денис Кокарев. Сухой матч оформил голкипер уфимской команды Бен Скривенс.



Команда Эркки Вестерлунда провела на турнире четыре матча, выиграв три из них, уступив только «Ак Барсу» (3:4). «Автомобилист» из четырёх проведённых в Нижнем Новгороде встреч выиграл две.



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