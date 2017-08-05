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Гол Кокарева принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Автомобилистом»

5 августа 2017, суббота. 21:24 Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в овертайме матча с екатеринбургским «Автомобилистом», встреча, проходившая в рамках Кубка губернатора Нижегородской области, завершилась со счётом 1:0 ОТ.

Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт Денис Кокарев. Сухой матч оформил голкипер уфимской команды Бен Скривенс.

Команда Эркки Вестерлунда провела на турнире четыре матча, выиграв три из них, уступив только «Ак Барсу» (3:4). «Автомобилист» из четырёх проведённых в Нижнем Новгороде встреч выиграл две.

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Кубок губернатора Нижегородской области
05 августа 2017, суббота. 19:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Кокарев (Зубов) – 60:52 (4x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Салават Юлаев
Новости. Хоккей
5 августа 2017, суббота
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