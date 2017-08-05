Падакин: в санях для следж-хоккея кататься крайне сложно

Форвард ХК «Сочи» Павел Падакин поделился впечатлениями после посещения детского следж-хоккейного лагеря.



«Атмосфера здесь получилась просто отличная. Знаете, когда смотришь со стороны на людей в санях для следж-хоккея, кажется, что так кататься не очень-то и тяжело. Но на самом деле это настолько сложно! Когда меня в них посадили, я ведь даже поехать не смог! А когда вроде бы научился ехать, решил пас отдать – и упал. В итоге мы покатались минут 30, и к концу их у меня всё болело. А дети просто молодцы!



Я со многими здесь поговорил, познакомился. И скажу, что у этих ребятишек есть характер, они счастливы. И они показывают пример другим людям – более старшим, здоровым, да всем! Они не замечают своих недостатков, наслаждаются каждой секундой своей жизни. У каждого из них искры в глазах! Я, как профессиональный игрок, пришёл сюда их чему-то научить, а в итоге они научили меня, и очень многому. Ещё и настроение подняли», — цитирует Падакина официальный сайт КХЛ.

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