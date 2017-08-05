Арбитраж присудил защитнику «Вегаса» Шмидту контракт с зарплатой $ 2,225 млн

Арбитражный суд разрешил спор клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и защитника Нэйта Шмидта, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крейг Морган. 26-летнему хоккеисту присудили двухлетний контракт на общую сумму $ 4,45 млн.



Изначально клуб предлагал контракт на два года с зарплатой $ 950 тыс. в первый сезон и $ 1 млн — во второй.



Шмидт перешёл в «Вегас» из «Вашингтон Кэпиталз» на драфте расширения. В прошедшем сезоне он провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 (3+14) очков.

«Вегас» предлагает Шмидту $ 1,95 млн за два года, игрок хочет $ 2,75 млн в год