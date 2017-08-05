«Детройт» подписал контракт новичка с форвардом Расмуссеном

Клуб «Детройт Ред Уингз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Майклом Расмуссеном, информирует NBC Sports.18-летний хоккеист был выбран на драфте-2017 Национальной хоккейной лиги под общим 9-м номером.



В прошедшем сезоне Расмуссен выступал в Западной хоккейной лиге за «Трай-Сити», записав на свой счёт 55 (32+23) результативных баллов в 50 проведённых встречах.



Сейчас хоккеист находится в расположении молодёжной сборной Канады, после чего рассчитывает начать сезон в «Трай-Сити» в качестве капитана.

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