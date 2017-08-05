Полунин: в олимпийской сборной есть шанс зарекомендовать себя перед ОИ-2018

Нападающий олимпийской сборной России Александр Полунин поделился впечатлениями после победы в матче с хоккейным клубом «Сочи» (5:1).



«Игра была тяжёлая, даже несмотря на счёт. Предсезонка почти закончилась, все хотят попасть в состав – матчи нелёгкие. Удача была на нашей стороне – были быстрее, точнее, вот и получилось быстро забить. Это наш шанс зарекомендовать себя перед Олимпиадой – для этого мы здесь собрались и упорно работаем», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open