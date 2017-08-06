Красковский: хотелось забросить много шайб, ведь мы играем за Россию

Нападающий олимпийской сборной России Павел Красковский подвёл итоги после победы в матче с хоккейным клубом «Сочи» (5:1).



«Очень хотели забросить много шайб – ведь мы играем за Россию! И с самого начала матча мы пошли вперёд и не останавливались, спасибо команде за это. Ещё выстояли в меньшинстве – поэтому и победили. Нам всем надо доказывать – тренеры всё видят. Если будем показывать свой лучший хоккей – будут шансы поехать на Олимпиаду», — приводит слова Красковского официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open