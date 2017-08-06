Гончаров: большое количество удалений появляется из-за летнего хоккея

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Максим Гончаров подвёл итоги после выигранного матча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (1:0 ОТ).



«Многое не получалось из-за усталости? Сейчас идут предсезонные турниры, мы пытаемся найти свою игру, но, конечно, было тяжело.



В чём причина большого количества удалений? Это летний хоккей, где-то кто-то не успевает и цепляет», — приводит слова Гончарова официальный сайт «Салавата Юлаева».



Посмотреть видео вы также можете на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

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