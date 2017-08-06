Кинг: Илья Воробьёв вполне может стать следующим главным тренером сборной России

Канадский специалист Дэйв Кинг, назначенный помощником главного тренера сборной Канады на олимпийский сезон, поделился мнением о будущем Ильи Воробьёва и Дмитрия Юшкевича, с которыми работал в магнитогорском «Металлурге».



«Я до сих пор хорошо общаюсь с Ильёй Воробьёвым и, конечно же, слежу за его карьерой, поздравляю с успехами. Его отец Пётр Воробьёв — великий тренер, поэтому я не удивлён, что его сын стал прекрасным тренером. Это генетика. Он вполне может стать следующим главным тренером сборной России. Я знаю, что он сейчас работает ассистентом главного тренера сборной России. Илья всегда стремился изучать игру. Когда он играл в моей команде, я сказал ему, что однажды он станет хорошим тренером. Илья всегда задавал вопросы, всем-всем интересовался.



С Юшкевичем мы тоже постоянно общаемся. Я счастлив был работать с ним в «Локомотиве» и тренировать его в «Магнитке», желаю ему удачи в ЦСКА. Дмитрий — прекрасный молодой специалист», — сказал Кинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Дэйвом Кингом читайте сегодня на «Чемпионате».



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