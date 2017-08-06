Крикунов: привезли людей в Нижний не обедать и ужинать, а в хоккей играть

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) на Кубке губернатора Нижегородской области. Ранее уральская команда на турнире обыграла новокузнецкий «Металлург» (3:1), уступила «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и переиграла «Спартак» (3:2 Б).

Гол Кокарева принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Автомобилистом»

«На такие игры, как с «Салаватом Юлаевым», специально настраиваться не надо. Свою команду лучше проверять в матче против сильного соперника. Мы намеренно дали указание своим хоккеистам как можно раньше встречать уфимцев в чужой зоне, не давать им раскатиться.



Мы знали, что «Салават Юлаев» сегодня сыграет без своих основных легионеров, но это такая команда, которая и без них может сыграть хорошо. У нас что-то получалось сегодня, что-то нет, но мы каждый день вынуждены выпускать новые тройки нападения. И не забывайте, что это уже четвёртая игра на турнире.



В матче с «Торпедо» обязательно будут изменения в составе. Мы же привезли сюда людей не обедать и ужинать, а в хоккей играть. В целом турнир даёт нам возможность проверить все сочетания, и сейчас уже примерно видны очертания команды. Сейчас у нас травмированы Бек и Миловзоров.



Чесалин, который в связи с этим получил свой шанс, использовал его сполна. Он вообще такой хоккеист, который способен сыграть хорошо в любом звене», – цитирует тренера официальный сайт КХЛ.