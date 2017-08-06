Мильштейн: Костин впечатлил «Сент-Луис», у него хороший шанс пробиться в основу

Агент нападающего Клима Костина Дэн Мильштейн порассуждал на тему перспектив своего клиента в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз».



«Мы подписали контракт с «Сент-Луисом» до начала тренировочного лагеря. Команда в нём настолько уверена, что менеджмент даже не колебался. Поначалу шёл разговор, что Костин первый сезон проведёт в АХЛ. Однако Клим в лагере развития новичков не мог полноценно кататься, его плечо ещё не было в полном порядке после травмы. А после лагеря я разговаривал с людьми из штаба «Блюз». Все в один голос говорят, что Костин их всё равно впечатлил, и у него есть хороший шанс пробиться в основу «Сент-Луиса».



В начале сентября Костин поедёт в Траверс Сити, где проходит турнир новичков. Игроков туда привезут «Детройт», «Сент-Луис», «Коламбус», «Рейнджерс», «Каролина». Есть шанс показать себя. Кроме того, Клим усердно учит английский. А сейчас он рейсом Москва – Лос-Анджелес прилетел в Анахайм, где мы устроили тренировочный лагерь для своих игроков. Каждый день – по две тренировки на льду и две в спортзале», – цитирует агента «Советский спорт».

Стабб: у Костина хорошее сочетание габаритов и мобильности, он не эгоистичен