Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Зимину исполнилось 70 лет

Сегодня, 6 августа, исполнилось 70 лет бывшему нападающему «Спартака» и сборной СССР Евгению Зимину.



В составе советской сборной Зимин был двукратным олимпийским чемпионом (1968, 1972 годы), чемпионом мира (1968, 1969, 1971 годы). Выступал также в Суперсерии-1972 и забросил первую шайбу сборной СССР в первом матче в Монреале.



В составе московского «Спартака» Зимин дважды выигрывал чемпионат СССР. Впоследствии на протяжении длительного времени Зимин работал скаутом клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» по Европе.